悲傷母親節！親睹狗兒子燒死 志工媽媽無力救

新北市八里山區的八里狗園14日凌晨0時55分許發生火警，9隻犬隻命喪火窟。（志工提供）

警消獲報到場時，鐵皮犬舍以全面燃燒。（陳心瑜翻攝）

新北市八里山區的八里狗園14日凌晨0時55分許發生火警，60歲園長「鄭媽媽」發現犬舍貨櫃突然起火後，趕緊想辦法救出犬隻，但仍有9隻犬隻不幸葬生火窟，園長鄭媽媽也遭火吻，住院觀察中。（志工提供）

新北市八里山區的八里狗園14日凌晨0時55分許發生火警。（志工提供）

位於新北市八里山區的八里狗園14日凌晨0時55分許發生火警，以狗園為家的60歲園長「鄭媽媽」發現犬舍貨櫃突然起火後，趕緊想辦法救出犬隻，但仍有9隻犬隻不幸葬生火窟，鄭媽媽也遭火吻。由於善心人士所捐的飼料、紅包都在貨櫃中，志工趕緊上網發文，招募志願者協助清理犬舍。

心急如焚的鄭媽媽在救狗過程中遭緊張的犬隻咬了4口，臀部、大腿共有8%二度燒燙傷，警消獲報後趕緊將她送醫，幸意識清醒，仍在醫院觀察中。

志工小珊今天早上在臉書發文「為什麼老天爺要用這種方式讓志工們回狗園？」指狗狗走了9隻，鄭阿姨也因燒燙傷進醫院，接下來一周亟需志工協助清理犬舍，周一將經由協會成立一個狗園的專款專用帳戶，盼善心人士協助狗園重建。

小珊表示，鄭媽媽在八里山上簡單以鐵皮搭建犬舍，在山上、山坡共收容約160隻犬隻，疑似起火點的貨櫃就是鄭媽媽起居的地方，善心人士捐的飼料也堆放在此，鄭媽媽的存摺、證件也都付之一炬，亟需外界協助。

新北市動保處處長陳淵泉表示，動保處獲報後已立即趕赴現場了解情況，也會提供狗園所需要的協助，周一將會派員到場協助後續消毒、清潔工作。

新北市政府消防局表示，今天凌晨55分獲報趕赴狗園時，鐵皮工寮已全面燃燒，警消全力搶救，獲報後20分鐘內將火勢控制，希望能救出全數犬隻，無奈仍有9隻犬隻命喪火窟。警消表示，燃燒面積共約10坪，起火原因仍待火調人員進一步釐清。

(中時)