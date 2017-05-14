南韓總統文在寅保鑣帥到爆紅 網友陷瘋狂「我的身體需要被保護」
南韓政壇在過去一年歷經了干政風波的動盪，終於在上周迎來新任總統文在寅；但就當各界目光都聚焦在文在寅身上時，他身邊一名保鑣卻瞬間爆紅起來，一張張帥氣的執勤照片於社群上瘋傳，掀起熱烈討論，有網友就瘋狂地PO文寫道，「我的身體需要被保護！」
《韓國時報》報導，文在寅身邊這位高顏值保鑣叫做崔榮宰（音譯），今年36歲，過去曾是韓國特戰隊的軍官，憑著專業背景勝任此項職位。不過，讓許多人心碎的是，崔榮宰已結婚作為人夫，育有2名女兒。
而崔榮宰究竟有多大魅力？據悉，目前在韓國網站搜尋「文在寅保鑣」，搜尋列會直接跳出「文在寅的帥氣保鑣」。且除了韓國媒體報導外，不少外媒也對他相當好奇，網路上更瘋狂地轉傳崔榮宰的執勤照，只見銳利眼神加上冷酷表情，乍看簡直就宛如韓劇劇照，大家紛紛在社群大讚實在太帥，更有人逗趣地說道，他實在太惹火，我的身體需要被保護。
(中時電子報)
文章來源：韓國時報
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