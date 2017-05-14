洪秀柱母親節高雄造勢 嘆母一定捨不得
國民黨主席選舉20日投票，選前1周，尋求連任的洪秀柱14日晚上在高雄市左營眷村─果貿社區舉辦造勢晚會，正逢母親節，「柱柱姐」感性訴求，語帶哽咽的說，如果她的母親還在，一定很捨不得她的心肝寶貝女兒要挑起這麼重的責任與承擔，尤其這兩年「我受到這麼多壓力打擊羞辱」，母親「一定非常捨不得」。
洪秀柱說，這兩年來，講起洪秀柱的遭遇和承擔，「話若要說透支，目屎就撥未離」。
她說，今天是母親節，她也很想念自己的母親，這一天，相信很多台灣的媽媽不快樂，看到社會的亂，充斥讓人不安的新狀況、擔憂孩子在學校、擔心買到過期食品、擔心日本核災食品進口、擔心辛勤工作能不能保持，處處擔心。
洪秀柱表示，今年1月16日有人說國民黨倒，台灣才會好，但現在國民黨已經差不多要倒了，台灣有比較好嗎？相信所有作人父母的，都希望兒女順利成長，能有公平舞台，美好人生。
她感念大家，在母親節這個有意義的日子，還這麼多人放棄和家人相聚，到這裡聚集，支持力挺鼓勵肯定洪秀柱，讓她非常感動。
今晚現場準備1200張椅子坐無虛席，將果貿社區籃球場擠得滿滿的，有眷村媽媽不捨「國民黨的女兒」洪秀柱，紛紛上台獻上康乃馨，讓未婚的她忍不住哽咽。
蔡正元到場力挺，他感性的說，洪秀柱明明可當母親，但把一輩子獻給國民黨，沒結婚沒小孩，國民黨就是她的家，大家都是她的家人，她沒有自己、完全奉獻，在國民黨最艱難的時刻，一堆人怕東怕西不敢承擔，穿褲子的不敢選總統、黨主席，只有她一個人挺身而出，「這樣的國民黨女兒，大家要疼惜。」
(中時)
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