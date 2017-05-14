驚奇! 九寨溝發現千年櫻花王
大陸植物學專家最近在四川九寨溝景區發現一株罕見的野生「櫻花王」，直徑周長達到4.56公尺。初步推斷這株櫻花樹生長了千年左右。這一發現印證了古樹櫻花在大陸西南地區的分布存在，更豐富了關於櫻花起源的認識。
5月初，江漢大學生命科學學院園林學教授蔣細旺一行在九寨溝考察野生櫻花時，發現了這株櫻花王。蔣細旺說，這株罕見櫻花樹生長在九寨溝一處瀑布上面，海拔在2000公尺左右。「我從事櫻花研究20多年，這是我第一次發現這麼大的櫻花樹，估計它生長了千年左右，但要通過檢測才能最終確定。」他表示，在此次考察中，還發現了長腺、錐腺、微毛等8個櫻花物種和五個野生櫻花群落。
「我是從事櫻花起源研究的，很多人都說中國沒有大櫻花，中國不是櫻花的發源地。」蔣細旺說，這次發現可證實古樹櫻花在四川的分布存在。
四川省林業廳高級工程師隆廷倫表示，櫻花從大陸川滇地區一直到日本，都有野外分布，在大陸就有250多個櫻花的種和品種。
(旺報)
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