中小學午餐限4章1Q 19縣市下學期試辦

農委會推動4章1Q制度，中小學午餐限用國產食材。（農委會提供）

外界擔心1Q的最低標準會成為制度漏洞。（農委會提供）

中小學午餐限用4章1Q 國產食材，農委會確定下學期起在台灣本島19縣市試辦，教育部國教署明將開會說明補助方案，請各縣市攜回研議。外界憂心，1Q僅是可溯源QR Code，缺乏產品把關，恐成制度漏洞，對此，農委會也有意把1Q從午餐食材的標準取消。

原本農委會預定9月開始的106學年度新學期將全面強制實施，但考慮到全台各縣市的午餐價格都不同，且午餐來源管道多元，有學校自設廚房，另有學校是外包給團膳業者辦理，成本自然也不同，為避免強制上路後學校午餐「辦不了」，才在3月改成獎勵參與的方式。

農委會表示，本學期已有新竹縣、市、台中市、台南市、宜蘭縣、台東縣等6縣市試辦4章1Q，9月份開始的106學年度第一學期，試辦對象擴及台灣本島19縣市，獎勵補助選項有二，分別為每人每餐3.5元，或4章1Q食材和普通食材的價差，使用4章1Q食材的日數須達5成以上，才有請領獎勵補助的資格，將開放各地方政府決定是否參與，並擇一補助方案領取。

由於午餐食材只要擁有4章1Q其中一項即可，因此外界質疑，1Q僅是透過QR Code追溯食材源頭的系統，比起擁有「吉園圃安全蔬果標章2.0」、「產銷履歷農產品標章」、「CAS台灣優良農產品標章」、「有機農產品標章」等4章的農產品，少了生產過程的品質把關及農藥檢驗，擔心這1Q的最低標準會成為制度漏洞。

農委會副主委陳吉仲表示，過去很多學校午餐食材，包括雞肉、豬肉等，都採用國外進口的產品，1Q的追溯系統至少能確保食材都是國產，加上農委會也在加強抽驗學校營養午餐，若驗出異常，1Q也可幫助追回源頭的畜牧場或農場，政策上路初期，1Q仍有幫助，不過他也認為，未來4章1Q成為長期落實的政策後，1Q確實也應該拿掉。

農糧署副署長莊老達表示，明日將由教育部國教署召集各縣市政府教育局、處開會，說明4章1Q的補助辦法，須等各縣市政府教育局、處把補助內回攜回研議，才能確認新學期起4章1Q在哪些縣市開辦。

(中時)