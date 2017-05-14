洪秀柱：前瞻計畫是散錢的綁樁計畫
選前1周，尋求國民黨主席連任的洪秀柱今晚在高雄市左營眷村─果貿社區舉行造勢晚會，呼籲國民黨要打破「醬缸文化」，更批評民進黨政府的前瞻計畫，是散錢、綁樁、A錢、債留子孫計畫。
今晚有逾千人參加洪秀柱造勢晚會，前立委蔡正元等人到場力挺，洪秀柱批評民進黨把台灣經濟搞差，讓所有父母都擔憂孩子未來，並汙名化軍公教，口口聲聲財務困難，前瞻計畫卻編了8800億元預算，只有兩頁評估報告，根本沒有精算，這不是前瞻計畫，是綁樁計畫。
她說，民進黨唯一做成功的事，就是清算鬥爭國民黨，把國民黨資產沒收，但我們以前有錢照樣失去人心和政權，重要的是要找回人心。
洪秀柱強調，不要怕「我是中國人」這句話，有人叫她不要談統獨，只要反獨就好了，選舉到了，講這個票會流失，但抱歉，她要說，民進黨講謊話，她要講真話。
她也提到92共識，她說，九二共識一中各表，更重要要堅持未來的統一，但是未來，不是現在，台灣不可能說統就統，也不願意在沒尊嚴下被統，那要想出辦法找立足點，她才說要深化92共識、簽署和平協議，以對等的身分和對岸談判；最後洪秀柱說，自己孤單一人，無私、無我、無畏、無懼，希望黨員支持。
(中時)
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