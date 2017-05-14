釣魚搶位起爭執 竹縣釣客遭刺傷致死
互不相識的2名釣客，為了搶魚的位置鬧出命案！同為新竹縣竹東鎮民的李姓、陳姓男子14日下午在鎮上1間釣魚場釣魚，陳男因想釣的魚跑到其他人區域而搶位，引起李男不滿，當下起衝突，李在氣憤之下隨手持利器刺傷陳男背部，導致陳男受傷，送醫疑因失血過多不治身亡。
警方指出，這起命案發生在14日下午4點許，51歲的陳姓男子原先要釣的魚，跑入其他釣客位置，同齡的李男因此不滿而與陳男發生爭執，當下雙方都動起手腳，李男甚至因此隨手拿起利器，刺向陳男背部。
當時尚有其他釣客在場，聽聞衝突立即阻止2人，未料意外發生過快，來不及拉開雙方，李男已經刺傷陳男，陳當時血流如注，李男才驚覺鑄下大錯，當下也立即陪同陳前往台大竹東分院就醫，未料陳男疑因失血過多，不治身亡，警方獲報後前往醫院，也當場帶回動手的李姓男子。
警方調查，李男與陳男同為竹東人，但彼此互不相識，排除為私人恩怨，李男向警方供稱，他當時情急之下也忘了拿什麼利器刺傷對方、刺了幾刀，但釣魚場中有剪餌使用的刀具等，警方目前尚未發現凶器，全案將朝殺人罪嫌偵辦。
(中時)
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