李明哲失聯57天 妻子赴美參加聽證會求援

李明哲失聯至今已有57天，妻子李凈瑜今日前往美國參加聽證會求援。(本報資料照片/陳麒全攝)

民進黨前黨工李明哲在中國失聯迄今已經57天，為了設法營救李明哲，李明哲國際救援小組與其妻李凈瑜，在今天晚間搭機前往美國參加國會聽證會。

李明哲在中國失聯，中方表示李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，接受有關部門調查，但之後卻音訊全無。

李明哲國際救援小組新聞聯絡人邱齡瑤今日表示，李凈瑜日前接到美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯邀請，前往美國參加國會聽證會，成員於晚間搭機前往美國。

救援小組在出發前發表聲明，質疑李明哲只是分享民主經驗，如何涉及危害國家安全，對台灣政府在這次事件中無能也無力的窘境表達諒解，也表示這次赴美經費完全由成員自行負擔，沒有政府贊助，沒有使用任何公帑。

最後，救援小組提到他們不會放棄任何希望，抵美後第一站計劃到華府拜會NGO團體，並向美國國會請求援助。

(中時電子報)