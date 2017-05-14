石門麟山鼻百合花農遊趣 出遊歡度母親節

北海岸夏季限定美景百合花盛開，新北市農業局今（14）日舉辦賞花導覽活動，由志工帶領民眾前往石門麟山鼻步道健行賞花。（李其樺翻攝）

北海岸夏季限定美景百合花盛開，新北市農業局今（14）日舉辦賞花導覽活動，由志工帶領民眾前往石門麟山鼻步道健行賞花。（李其樺翻攝）

北海岸夏季限定美景台灣百合盛開，新北市農業局今（14）日上午在石門麟山鼻舉辦賞花農遊趣活動，沿途欣賞百合花、風稜石、藻礁及海天一色美景，不少民眾攜全家出遊，度過歡欣愉快的母親節。

農業局2014年與北觀處、農會、區公所合作，在北海岸復育原生種台灣百合與鐵炮百合，其中台灣百合期為5月至6月，花瓣帶有紅褐色肋紋為其特點，每年從石門麟山鼻到金山獅頭山超過萬朵台灣百合盛開，已成夏季限定美景。

上午農業局在石門舉辦賞百合花農遊趣活動，從麟山鼻步道沿途健行，除了可欣賞百合花海，還可觀賞藻礁、風稜石等特殊地景，及石板菜、濱刺麥、林投及番杏等豐富海濱植物。

(中時)