台灣師資前進東協 林陵三參訪印尼福爾摩沙技術中心

台中市副市長林陵三（右五）關心印尼台商發展，參訪「福爾摩沙技術中心」。（圖／台中市府提供）

由台中市政府規畫的「台中好生活館」，前往印尼雅加達參加台灣形象展，開展後詢問度高且吸引不少經銷代理商洽談，副市長林陵三也前往福爾摩沙技術中心、海灘鞋製造廠商、鍛造工廠等台商業者，了解台商在印尼發展現況，促成同行的僑光鐵工公司董事長張瑞芝，將本次帶來印尼參展的精密VISE夾具，贈送給福爾摩沙技術中心學員使用，展現台中與印尼間良好互動。

台中市工商發展投資策進會指出，福爾摩沙技術中心是由印尼台商高應昌成立，招收印尼高中職畢業生，培訓成為台灣工具機維修技術人才，盼能促進台灣機械產品的出口，同時提升印尼台商的競爭力，並強化台灣與印尼機械產業的技術合作，高應昌也希望將成功經驗複製到東南亞各國，有助台灣掌握東協龐大市場商機。

林陵三特別前往印尼各地關心台商，除前往海灘鞋製造廠商、鍛造工廠外，也與來自台灣的大學、高中職校長，一同參訪福爾摩沙技術中心，實地瞭解中心訓練課程，並促成同行的僑光鐵工廠公司董事長張瑞芝，將這次運到印尼參展的精密VISE夾具，大方贈送給福爾摩沙技術中心，供訓練中心學員使用，盼透過產官學各界努力，發展台中與印尼的良好互動，共創雙贏局面。

工策會也說，福爾摩沙技術中心聘請來自台灣職業訓練中心的資深教師，採中文、印尼文雙語教學，課程內容包括精密製造、自動控制及模具工程等，且工具機設備均向台灣採購，讓受訓學員習慣使用台灣工具機，未來也將成為台灣工具機的最佳推銷員。

而無訓練設施或師資的台商或印尼企業，也可申請委託代為訓練，有效提升印尼台商及印尼企業競爭力。

此外，日前由林陵三揭幕，參加印尼雅加達「印尼台灣形象展」的「台中好生活館」，在開展後不僅吸引印尼當地廠商，諮詢投資台中的管道與機會，也有超過10家以上的經銷代理商，洽談代理產品代理的問題，台中的精密機械業者，已是印尼廠商積極想要合作的對象。

「台中好生活館」也特別設置專區行銷2018台中世界花卉博覽會，引起現場民眾高度興趣，詢問人潮不斷，此行不僅拓展印尼市場，更讓當地民眾更認識台中的產業與產品，達成參加台灣形象展的目標。

工策會說，市府持續推廣台中特色產業，並讓特色產品業者與世界接軌，這次到印尼參展的業者有琪泰、耿舜、僑光鐵工廠、長松食品、萬里情、BAW氣墊鞋、歐客佬咖啡、九個太陽、頂裕食品等9家，皆為台中優質企業，盼透過形象展平台，讓台中特色產品更廣為人知，打造台中市專屬意象與特色。

(中時)