台中甲后路15日起路平施工 70％孔蓋下地

台中市政府建設局推動花博主要聯外道路-甲后路路平工程，將於明天（15日）起至17日，辦理甲后路自后里區公安路至眉山路、高鐵橋下至甲后路1182號等2處路平工程，施工全長共計650公尺，除將刨封路面、提升標線防滑係數外，也會有70％以上的孔蓋下地，提高整段路平的完整性。

市府建設局表示，橫跨后里、外埔、大甲區的甲后路，全長12.2公里，是連接南北向國道的重要聯絡道路，平假日通勤交通流量皆非常龐大，各管線單位挖掘頻繁，道路孔蓋也過多，嚴重影響道路的平整度及耐久性。

為改善現況，市府自104年起陸續辦理路平工程，已完成其中9.4公里路段；預計將自明日起，再辦理甲后路自后里區公安路至眉山路、高鐵橋下至甲后路1182號等2處路平工程。

建設局說，2處路平工程全長650公尺，改善內容包含路基改善、孔蓋調平、孔蓋下地、路面刨封以及提升標線防滑係數等，路段的孔蓋總數為104顆，預計下地73顆，下地率高達70%以上，而標線防滑係數也從45BPN標準提升至65BPN，降低下雨天路滑跌倒的機率。

此外，工程施作時以原級配料乾拌水泥回填路基，再採密集配瀝青混凝土封層，大幅提升道路耐久性，鋪設完成後靜置6小時以上或待降溫至50度以下才開放民眾通行，嚴格控管工程品質，落實施工步驟，屆時將銜接已完工的甲后路，提高整段路平的完整性。

建設局長黃玉霖表示，路平工程將持續推動，全市路平小英雄們盡心盡力工作，目標就是讓台中的道路，逐年、逐段改善完成，讓市民能擁有安全、舒適、順暢的道路環境，未來市府仍須要市民的支持，盼市府、市民一條心，讓路平持續在各地區順利推動，並持續朝路平4年500公里的目標邁進。

(中時)