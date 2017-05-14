川普建議廢止電磁彈射器 海軍不理會

海試中的福特號，有著最先進的電磁彈射器和電磁攔截系統，不過川普基於對高科技的不信任，建議下一艘美國航艦改回蒸氣彈射器。(圖/美國海軍)

美國總統川普（Donald Trump）總喜歡對美軍裝備指點意見，而且似乎都反對新式科技。他最新的意見是反對福特級的電磁彈射器（EMALS），主張恢復使用傳統的蒸汽彈射器。但是美國海軍不怎麼想理會總統的意見，他們強調EMALS這項改進對美國航艦的發展非常重要。

即時防衛新聞(Breaking Defense)報導，美國總統川普在接受「時代雜誌」專訪時，提到對美軍未來軍事科技發展的看法，他其中一段說道：「我(指川普)說你們(指海軍官員)為什麼不繼續使用蒸氣彈射器？ 他(海軍官員)說海軍不打算繼續用了。他講了一堆原因，像是什麼動力不夠，什麼蒸汽設備太複雜之類的。結果我說：就我來看你們現在講的都不對，你們老是講什麼新式數位化系統，什麼叫數位化？那太複雜了，只有愛因斯坦才能弄清楚。海軍現在想買更多的航空母艦。我覺得照以前的航空母艦就可以，用蒸氣彈射器就好，不要再花費數億美元搞什麼電磁彈射器。」

記者詢問美國海軍司令史恩．史塔基(Sean Stackley)對川普說法的意見，他很謹慎的說：「我不會對總統的看法發表評論。不過我認為EMALS是一種很好的科技嘗試。我想我們還沒有向總統匯報福特級航艦的詳細計劃。」

美國海軍認為比起蒸氣彈射器，電磁彈射器確實有很多優點，首先在發射過程中，電磁彈射器可以有效調整彈射的出力大小，因此對飛機的衝擊較小，如此就能降低飛機維護成本，以及彈射器的使用壽命。

當然電磁彈射器這種新技術，確實在測試過程中遇到了一些麻煩，包括預算超支與研發進度落後等問題，但是平心而論，所有的新科技在研發過程中，都有類似的情況，包括現役的尼米茲級也是，但是在一段時間之後，這些問題會逐步解決的。

因此現在美國海軍對福特級的未來流滿自信，史塔基海軍司令說：「福特級將會在陣亡將士紀念日(5月25日)之前完成海試，然後轉交給海軍官們們操作，現在已經有一些海軍官兵在艦上接受實習。」

大西洋雜誌(The Atlantic) 認為，川普雖然對新媒體(網路影片、推特)相當迷戀，但是他對先進科技卻相當無知，他堅持蒸汽彈射器也許是令人感到不解，但也符合他的習性：對先進技術的排斥，因為他對F-35戰機也是同樣的立場。

川普多次談到，他要帶領美國回到「製造業的黃金時代」，聽起來很誘人，但是仔細思考，這個想法對於那些理解全球化、自動化的有知者而言卻是相當可笑的，即使不管現代全球化的國際分工，就單純以美國工業現況來說就明顯有問題，比如自動化科技已經大大改變人類的工業模式，川普可能忽略了這些科技重點。

(中時電子報)