另類母親節　學生當一日孕婦體驗媽媽辛苦

金山高中國中部學子在母親節前夕反背書包上課，體驗媽媽懷胎辛苦。（新北市金山高中提供）

今天是一年一度母親節，金山高中利用母親節前夕舉辦趣味活動，包括學生孕婦一日體驗、寫感謝卡及對父母親說愛活動，不少學生背起書包大肚便便活像「孕婦」，趣味橫生，促進親子感情親密。

金山高中校長賴來展表示，每年母親節前夕，金山高中都會舉辦系列活動慶祝母親節，都是全校師生及家長一起參與，希望讓學生學習感恩回饋，更加懂得珍惜孝順父母。

金山高中教務主任鄭敬儀表示，學校規劃有幸福好孕到、Call out給爸媽說愛、書寫幸福傳溫卡及午餐點播幸福傳聲報佳音等系列活動來慶祝母親節，希望藉這些趣味活動，讓學生與家長有正面互動。

其中參加「幸福好孕到」的國一學生將書包反背，再用上衣蓋住，化身孕婦，從上午至下午背著5、6公斤背包活動，體驗媽媽懷胎孕育子女的辛苦；國二學生則參加輔導室規劃的「Call out給爸媽說愛活動」，藉活動機會讓學子大膽對父母說出平常不敢說出口的愛，不少學生踴躍參加，場面溫馨熱絡。

有家長上班接到女兒電話，傾訴對媽媽的感謝，不禁感動落淚說，平日忙於工作，子女也忙碌於學校課業，只有放假時才有較多互動時間，也感謝金山高中用心規畫活動，營造親子關係升溫。

(中時)