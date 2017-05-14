前瞻初審明天朝野最後一戰 拚6月中旬三讀

行政院經濟委員明天再度排審前瞻基礎建設特別條例草案，藍綠都備妥攻防戰略，為了前瞻特別條例初審出委員會，不惜最後一戰，以肢體對抗。據悉，立院執政黨團已決定將剩下條文宣讀完畢，逐條保留朝野協商，交付一個月冷凍期，明天務必要出委員會，預計六月召開第一次臨時會，6月20日以前完成前瞻計畫特別條例三讀為目標。

黨政人士說，五月底本會期即將休會，但由於朝野對峙氣氛不佳，基於若延會必須朝野協商，藍營一定不願協商，因此綠營黨團初步規劃，六、七月間召開兩次臨時會，通過重要優先法案，除前瞻特別條例，還有年改法案、公投法等。

政院人士說，前瞻特別預算案在條例三讀通過後，才會呈報行政院會拍板，送立法院審議，林揆會在臨時會時率領內閣赴立法院報告前瞻特別預算案，預計八月完成預算審議，即刻啟動前瞻計畫。

據了解，公投法、財團法人法、租賃住宅市場發展條例、外國專業人才延攬及僱用法、產業創新條例等，五月底來不及處理的重大優先法案，有些傾向會排入兩次臨時會中優先處理，以回應人民的期待。

(工商)