破紀錄的27安 桃猿第3度叩關終達標
Lamigo桃猿過去2008、2016年，曾兩度挑戰單場團隊安打數紀錄，但都以平紀錄收場，不過就在14日他們16比9擊敗統一獅一役，宛如殺紅眼般瘋狂敲安，前8局就以26安平紀錄，9上2出局，眼看破紀錄恐又無望，郭嚴文挺身而出，貢獻價值連城的安打，總算讓他們以27安締造中職單場團隊安打數新猷。
過去中職單場安打數26安紀錄，首次出現是1997年兄弟象所創，接下來2007年的誠泰Cobras曾追平，隨後猿隊分別在2008年還是LaNew熊及去年追平紀錄，而此役他們前8局先發9人8人都有安打紀錄，距紀錄僅差1安，最後9上2出局後，前5打數無安打的郭嚴文總算振作，揮出個人本場首安，一舉改寫歷史。
而這場表現最優異的，就屬王柏融和朱育賢，他們都貢獻5支安打，並雙雙轟出全壘打。其中連兩戰開轟的王柏融，靠著7打數5安打的亮眼成績，如今打擊率高達4成31，不但暫居打擊王，更把排第2、打擊率3成87的蔣智賢拋得越來越遠。
此外，猿隊這場比賽王柏融、朱育賢、林泓育、黃浩然等4人有4安打以上演出，則追平2015年7月16日由胡金龍、張建銘、林益全、陳凱倫創下的紀錄，另朱育賢揮出4支長打，同樣追平聯盟紀錄。如今猿隊團隊打擊率2成98居聯盟第2，加上4隊最佳的3.42投手自責分率，讓他們能以24勝11敗戰績，傲視全聯盟。
(中時電子報)
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