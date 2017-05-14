賈靜雯擁3女大告白 Bo妞微露臉好萌
今天是母親節，是3個孩子的媽的藝人賈靜雯，也有感而發地在臉書大告白，不只感謝母親，在她碰到困難時不離不棄守護，也對3個女兒表達滿滿愛意，並曬出和家人的合照，除了梧桐妹、咘咘受關注，小女兒Bo妞更令大家敲碗直呼「好想看正面」。
賈靜雯表示生下大女兒梧桐妹後，已經扮演母親的角色十多年了，現又因為緣份多了兩個寶貝，讓她深感奇妙，「謝謝我的三個摯愛女兒們～媽媽在妳們身上看到了善良與純真，希望妳們能一直保持下去⋯」，雖然知道世界上還是有許多黑暗面，但賈靜雯仍相信在他們的用心教導與陪伴下，3個女兒一定能勇敢面對未來。
賈靜雯的一番真情告白，讓網友看了也跟著感動，紛紛留言回祝她母親節快樂。而賈靜雯隨文附上的溫馨合照也相當吸引眼球，梧桐妹已經是大女孩兒模樣，氣質滿分，「最小網紅」咘咘隨興摳鼻、做鬼臉，依舊萌度無極限，小女兒Bo妞則只秀出背影、側臉微溢出嘴邊肉，令網友直呼想看正面，大讚母女4人都高顏值爆表。
(中時電子報)
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