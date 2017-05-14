台灣致公黨對蔡政府執政周年提建言

5月20日即將到來，中華民國第14任總統蔡英文女士馬上要任滿一週年。除了《自由時報》，各家媒體皆提出了民意調查報告，對於新政府的表現非議居多；只是在藍綠惡鬥的社會氛圍中，對於政府的施政少有理性的探討與建議，漫罵充耳毫無洞見力，當在野黨只會肆意亂罵，毫無理性的建言時，老百姓對政黨政治還能做何種期待呢？實在令人遺憾。鑑於此，台灣致公黨致力公道，對於好的施政措施要給予政府肯定，錯誤的政策決定必須要求政府檢討並且立即改進，在此，台灣致公黨對政府提出以下的看法：

新政府有勇氣提出新的政策主張，包括：一、注重勞工權益的一例一休；二、以非核構建美麗家園的堅持；三、強調永續的年金改革；四、前瞻基礎建設計畫；五、新南向政策追求新的商業發展模式等等。看似良好的政策主張，卻在執行過程中出現與民眾期待極大的落差，導致政府聲望低落，民意支持度節節下降。

因此本黨要在此新政府就職滿一週年的關鍵時刻，擔起在野黨應有的角色，提出以下建言：

一、要以「勞資雙方契約自治精神」，改進一例一休政策，創造勞資雙贏的局面。一例一休的實施本是以照顧「勞工權益」作為出發點，卻因資方勞動成本增加，以減少工作時數來降低成本，造成勞工收入減少，陷入勞資雙方都賺不到錢的窘境，並且導致物價上漲，百姓生活負擔增加。事實上，由於產業屬性不同，因此應該容許「勞資雙方基於契約自治的精神」，協商勞動條件，政府要以國家力量來促進落實，這意味著政府不僅是監督者而已，今天的問題在於政府只有監督功能，而沒有做到實際促進的角色。

我們建議，政府應該強化政策促進者的角色，積極協助「勞資雙方以契約自治」精神，進行工作性質與工時的協調，達到勞資雙贏的局面。

二、翻轉核電觀念，將核能視為綠能的一種，以構建美麗生活的新境界。

基於人類生存環境不容許「百萬分之一的危險」，所以非核家園口號，美麗又響亮。我們當然支持這樣的政策決定，只是當「百萬分之一的危險」面對當前百分之七十的限電危機時，黎民百姓又該如何？事實上美麗生活的新境界，是建立在「無斷電」的條件之下。

我們建議，政府要提昇現有核電廠的設備，提昇運轉容量，使其危險性控制在百萬分之一以下，如此供電無虞，也才能達到社會的美麗新境界。當核能電廠的危險獲得控制後，其能源遠比「燃油與燃煤」乾淨許多，若觀念能夠翻轉，核電可被視為「綠能」之一。

三、與多元的「政治及社會團體」充分溝通年金改革的政策，以追求國家社會的永續發展。

為了年金制度永續發展，為了社會的公平與正義，我們同意年金一定要改革；只是改革的同時，也要考慮舊有年金制度制定時的時代背景，並且注重社會基層百姓的最低生存標準。年金最高與最低的給付標準，是需要透過合理有效的溝通以取得共識，否則不但打擊了現任軍公教人員士氣，也讓基層百姓無法諒解，政府不但無法得到支持，反而換來怨聲載道。

我們建議應要與多元不同的團體座談與倡議，若只跟相關利益團體協商，當然只有負評不斷。事實上，軍公教年金來自人民納稅的錢，政府應該與各政治與社會團體，雙向溝通爭取支持，制定出最為完美的年金制度，符合國家與社會永續發展的需要，如此才能獲得「最會溝通的政府」美譽。

四、「前瞻基礎建設計畫」的推行，引發強烈的社會爭議。

前瞻基礎建設計劃，要以8年的時間，合計投入8800億元，推動軌道交通建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大計劃，自提出之日起即飽受爭議，延燒至今。我們發現草案提出完全沒有對「前瞻性」做出任何定義，也沒有針對各分項計劃的核定制定任何審議程序，讓百姓民眾感覺政府一邊大砍軍公教年金，一邊卻以前瞻基礎建設計劃的名義到各縣市大灑錢，從計劃編配的內容看，資源明顯偏重綠營執政縣市，讓人質疑用公共資源去籠絡地方勢力，用經濟資源收買人心和選票，是否目的重在「綁樁」？

我們建議台灣經濟面臨許多基礎性的問題，例如「五缺」：缺水、缺電、缺土地、缺工、缺人才，这些基礎性的困境應優先解决，否則「前瞻計劃」將無法取得预期的效果。另外政府將编列特别預算以應對前瞻計劃，其中大量資金需要舉債，這將增加財政壓力，債留子孫。政府應該重新檢討計劃內容，減少重複投資及浪費，慎重分配有限資金及資源，著重民生工程及社會福利的建設。

五、整合「新南向」與「一帶一路」政策，創造兩岸雙贏經濟新模式。

現代的社會，除了小吃店外，其他所有的經濟模式幾乎都涉足「跨域」，最小的網購到大型產品製造，都是來自於全球性的協力合作，我們政府的「新南向政策」與大陸政府倡導「一帶一路」的基本思維都是如此。試想，如果兩者能夠相加成為新的商業模式，那將是兩岸最好的雙贏策略，即「兩岸協作，邁向全世界」。

我們建議政府當前兩岸局勢冷淡，本黨黨員以台商為主幹的特質，或可作為和諧兩岸的橋樑，協助兩岸政府共同達成新南向與一帶一路經濟政策的融合，創造兩岸雙贏的商業模式。

總結以上：落實「九二精神，兩岸對等」的共識，堅持「不要台獨，要台灣人做主」的原則，推動兩岸和平發展的工作。

多元民主的時代，好的政見尤需要多元參與，才有成功的可能，因此本黨就前述政策提出不同的角度，期許政府能有不同的嘗試與改變。5月20日不僅是新政府就任滿一週年，亦是最大的在野黨國民黨將有新任主席產生。在這麼特殊的日子，本黨特別呼籲執政的民進黨應該邀請在野黨，共同致力思考新的兩岸架構，呼籲中國共產黨，重視臺灣民眾「兩岸對等」的心聲；呼籲國民黨應該放棄漫罵，致力於民生政策的發展與監督。最後呼籲兩岸政府在「九二精神，兩岸對等」的架構下，積極整合「一帶一路」與「新南向政策」，創造兩岸雙贏的契機，為共同的目標「中華民族的偉大復興」開創新局面。

(旺報)