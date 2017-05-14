大智度論壇系列活動在台北展開

由中華八正道文化協會舉辦的「大悲雙運觀自在 顯正化毒妙吉祥」系列講座首場13日在台北國聯大飯店舉行。（大公網提供）

由中華八正道文化協會舉辦的「大悲雙運觀自在 顯正化毒妙吉祥」系列講座首場13日在台北國聯大飯店舉行，中華八正道協會理事長陳玫槐、大公報社委兼大公網總裁林學飛、大公宗教文化事業部執行總裁兼大公網副總編輯史利偉，以及香光尼眾佛學院副院長釋自鼐、佛光大學教授游祥洲、法鼓中華佛學研究所研究員山藍吉富、台北故宮博物院副研究員劉國威等約150餘位信眾與會交流。

13日下午1時，與會的信眾陸續到場，首先參觀中華八正道文化協會舉辦的「行菩薩道，顯正化邪」展覽。大會開始前，由釋自鼐法師帶領信眾拈香上供，祈福講座圓滿成功。台灣佛像篆刻家、佛教蓮花基金會董事吳大仁現場揮毫書寫《大智度論》的「大悲是一切諸佛菩薩功德之根本。是般若波羅蜜之母。諸佛之祖母」的經句。

13日下午2時許，講座活動正式開始，首先由陳玫槐致歡迎詞；她表示，《大悲雙運觀自在 顯正化毒妙吉祥》系列講座標誌著協會所辦文化活動的開始，感謝游祥洲教授負責的《大智度論》精華108系列講座；相信在大家共同的努力下，一定可以將傳播佛法作為己任，經由八正道，行菩薩行，摧邪顯正，廣度衆生。

林學飛則向論壇的舉行表示祝賀，向遊祥洲的辛苦付出表示由衷的讚歎；他表示，早年就聆聽過遊祥洲教授的《大智度論》講座，此次游教授重新將《大智度論》精華108講作為協會所辦文化活動開篇的首講是廣大信衆之福。

釋自鼐法師通過對現實生活中各種成「癮」的剖析，引申到目前社會上有很多人吸毒、依賴神經性藥物，和各種的成「癮」；特別是某些新興的宗教團體因帶有神秘色彩，在其快速興起的同時，使得一些人接受了各種非正信正行的思想，讓他們精神遭到「癮」汙染，誤入迷途。

史利偉引用《大智度論》中「佛法大海信為能入」，以自己親近的多位當代大德的實例，從真信、正信、實信、妙信方面向大家介紹佛法的慈悲和智慧，弘揚佛法正信，遠離各類邪教。

(旺報)