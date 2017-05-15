健康50專欄：力抗高血壓 你做對運動了嗎？

物理治療師游舒涵(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪談高血壓。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 高血壓的運動介入

5月17日是世界高血壓日，衛生福利部公布最新國人十大死因，高血壓依舊高居榜上第8名，研究顯示高血壓也是十大死因中心臟疾病、腦血管疾病和腎臟病常見的危險因子。根據2015年新版台灣高血壓治療指引，除了服用降血壓藥，生活型態調整也被列為治療項目的首選，其中，規律運動最為人所熟知卻容易被忽視，錯誤的運動方式更可能越做越糟糕，運動總類這麼多，到底要怎麼選擇、怎麼做才對?

一、有氧搭配阻力很重要，不是越強越有效

二、湊足30分鐘很足夠，天天運動最健康

美國運動醫學會的研究建議，有氧運動搭配動態阻力訓練，是控制高血壓最推薦的運動組合。有氧運動其實並不困難，三五好友相約一起健走、慢跑、游泳、爬山或是騎單車等，進行有節律、大肌肉群的運動都是相當適合的選擇，而運動強度並不是越強越好，太過強烈的運動反而容易造成心血管的危害，因此40-60%心跳貯存量(220-年齡-休息時心跳)的中強度運動最為適合，只要達到自我感覺到有點累但尚可與人談話的程度即可。

運動時間不一定需要特別空出一段長時間，不論是一次10分鐘分3到6次進行，或是一次做滿30到60分鐘，都可達到效果，因此不妨利用上下班或購物時選擇步行一小段路線，便可輕鬆達成目標。運動一星期至少維持3到4天，若能每天持續運動，達到降血壓的效果最好。

有氧運動所搭配的動態阻力訓練，選擇有節奏性、能活動完整關節角度的運動，使用水瓶、沙包或是彈力帶都是很好的方式，在中等強度(最大重量的60-80%)下慢慢進行8-12次，配合呼吸進行不憋氣，即可達到極佳的效果，以下兩個簡單的阻力運動提供參考：

1.站立向上舉手：站著雙腳與肩同寬，雙腳踩在彈力帶中間，手掌纏繞彈力帶，手肘彎曲使手臂抬高至胸口並吸氣，慢慢往上拉直延伸並吐氣，再慢慢回到原點(圖一)。

圖一、站立向上舉手。(游舒涵提供)

2.坐姿向前踢腳：在椅子上坐正挺胸，腳底繞在彈力帶中間，雙手抓緊彈力帶，手肘彎曲擺在身體兩側膝蓋彎起並吸氣，膝蓋慢慢踢直並吐氣，再回到彎曲(圖二)。

圖二、坐姿向前踢腳。(游舒涵提供)

另外，吃藥絕對要規律，搭配運動最完美。根據各大醫學會的指引，藥物目前還是最主要的治療方式，並非規律運動就可以不用服藥，而運動的效果也並非能立即見效，兩者須相互搭配，定時定量服藥配合正確的運動方式和強度並持之以恆，才是力抗高血壓的最好方式。

【小檔案: 世界高血壓日】

為了提升公眾對於高血壓的認知，由各國高血壓聯盟小組組成的世界高血壓聯盟於2005年5月14日發起第一場世界高血壓日活動，並於2006年起將每年的5月17日定為世界高血壓日，藉由活動進行教育和宣傳高血壓防治的重要性。根據國民健康署2013年至2015年的國民營養健康狀況變遷調查顯示，18歲以上族群的高血壓盛行率為24.1%，平均每4人就有1人罹患高血壓。

（本文作者游舒涵為臺灣大學物理治療研究所碩士班第17屆畢業生、現職為臺大醫院物理治療中心物理治療師）

(中時電子報)