MLB》洋基查普曼左肩出狀況 進傷兵名單
洋基「火球男」查普曼(Aroldis Chapman)開季威風八面，近兩戰表現卻投1.1局被打6支安打、失4分，自責分率從不到1飆到3.55，表現有失水準，狀況為何會突然失控，如今似乎總算找到問題點了，美媒14日報導，洋基已宣布查普曼因左肩旋轉肌發炎，將進到10天傷兵名單。
查普曼去年季後獲後援投手史上最高薪5年8600萬美金大約，重返洋基懷抱，截至本月5日繳出7救援、自責分率0.79成績，完全無救援失敗紀錄，表現傑出。然而查普曼隨後狀況急轉直下，他先是7日對小熊一役投0.2局被打3分，本季首度搞砸救援，接著12日戰太空人，又是僅撐0.2局就失掉1分。
據大聯盟官網報導，查普曼對太空人9上被瑞迪克(Josh Reddick)敲出1分打點安打後，身體似乎就有狀況，但當時防護員檢查後仍續投，直到再被敲安後才退場，如今他確定因傷缺陣，還不知何時歸隊，對近期戰績稍下滑的洋基無疑是一大衝擊，至於他留下的空缺，將由格林(Chad Green)遞補。
(中時電子報)
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