「鐵漢」最軟的一塊 泰森緬懷第2個媽媽
文章來源：ironmiketysonn
每年到了母親節，「鐵拳」泰森總會有個揮之不去的遺憾，即使他當年登上拳王威風不可一世，但他沒來得及讓他的父母看見他的榮耀。泰森的生父不詳，他16歲時就失去生母，短短4年後他就成為史上最年輕的世界重量級拳王(20歲零4個月)，跟他分享這一切喜悅的是養母卡蜜莉，也是他的第2個母親。
迪阿曼托是泰森年輕時的訓練師，他與妻子卡蜜莉不僅接泰森到家裡住，最後還收養了泰森。年邁的迪阿曼托不僅教導泰森拳擊，更是他為人處事的良師，但他在泰森登頂前一刻去世，這對泰森的人生造成很大的衝擊，往後一直陪伴他的就只有養母卡蜜莉。
泰森雖然有許多拳迷，但他的私生活問題不少，一般人更多是尊敬他的成就而不是欣賞他的為人。每當泰森在外面惹了麻煩，他最先想到的就是回頭去找卡蜜莉訴苦，他有時會在半夜2點撥電話給卡蜜莉，並且半夜3點出現在她家門口。泰森本來可以自己開門，但他老是搞丟鑰匙，最後就是卡蜜莉親自起床幫他開門，而卡蜜莉也早就習慣了。
在爆發了性侵案、咬耳朵等荒唐事件，以及媒體日夜追剿之下，泰森自暴自棄，坦承自己患有天生的「狂症」。不過卡蜜莉說，泰森在她面前始終是個溫柔與乖巧的孩子；每當泰森發了牛脾氣，唯有慈祥的卡蜜莉能讓泰森收起凶性，變回當年那個天真的小男孩。
2001年，卡蜜莉於睡夢中去世，那年她96歲，泰森35歲，此後的泰森在破產與失意中退休。2017年的母親節，50歲的泰森依舊想念著卡蜜莉，「我很幸運擁有這位母親，我會永遠記得她的關懷與慈愛。」
(中時電子報)
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