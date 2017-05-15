法國總統馬克宏就職 誓言改革

馬克宏在愛麗舍宮發表就職演說，現場約有300名賓客。(圖:美聯社)

馬克宏乘坐軍車，在大批警車護送下，抵達愛麗舍宮。(圖:美聯社)

法國新舊總統奧朗德與馬克宏在就職儀式進行前握手。(圖:美聯社)

法國總統馬克宏夫婦。(圖:美聯社)

年僅39歲、外表帥氣的馬克宏(Emmanuel Macron)今天宣誓就職，成為法國最年輕的總統。馬克宏誓言將啟動改革，以重振法國政治、世界經濟以及歐盟作為自己的使命。

馬克宏在就職演說中表示，將近竭盡所需對抗恐怖主義，解決全球難民危機。他同時也將「全球過度的資本主義」以及氣候變遷等議題，列為他未來的挑戰之一。

法國是歐盟創始會員國，在德國和英國之後的歐洲第3大經濟體。馬克宏擔任過法國經濟部長，他支持商業並傾向歐盟。談到經濟議題，馬克宏誓言將推動改革，讓法國經濟更加自由化，並且將推動歐盟更又效率與更為民主。

法國總統交接儀式與就職演說在巴黎香榭麗舍大道的愛麗舍宮舉行，當地時間周日上午，法國卸任總統奧朗德夫婦在愛麗舍宮歡迎即將上任的馬克宏夫婦。即將成為第一夫人的布麗姬(Brigitte Trogneux)身穿天藍色外套，優雅地走紅毯先來到愛麗舍宮，接著馬克宏乘坐軍車、在大批警車的護送下抵達，並步行入內。雖然馬克宏抵達時下著大雨，但他並未淋濕，而這樣的天氣也讓人想起5年前奧朗德就職時也因為下大雨而淋濕的情景。

兩位新舊總統奧朗德和馬克宏已是舊識，馬克宏曾是奧朗德的顧問，接著在2014-2016年期間擔任奧朗德政府的經濟部長，之後辭職並獨立參選總統。依照傳統，兩位總統單獨談話，交接了重要的絕對國家機密，包括核武的密碼等。

在馬克宏正式成為法國總統後，塞納河畔響起21響禮炮向總統致敬，隨後馬克宏前往凱選門的無名戰士墓獻花。

(中時電子報)