MLB》吉特當年太魯 被逼脫下2號球衣

洋基退休球星吉特，當年差點穿不到2號球衣。(美聯社資料照)

洋基15日(美國時間14日)在主場迎戰太空人之前，特別為前隊長吉特舉行球衣退休典禮，他的2號戰袍也是洋基最後一件個位數的退休背號。除了8號球衣是由兩位傳奇捕手尤基貝拉(Yogi Berra)與比爾狄奇(Bill Dickey)共享之外，其餘1至9號球衣都各自被一位傳奇球星獨佔。

吉特也不忘提起當年的背號爭奪戰，若非他堅持到底，今日退休的就是19號而不是2號了。1995年，吉特穿著2號球衣首度在大聯盟亮相，球具經理普萊歐(Nick Priore)跑來告訴吉特，叫他換穿19號球衣。

「為什麼不能穿2號？」普萊歐向吉特解釋，洋基個位數背號別具意義，只剩下兩個號碼(2號和6號)沒有被退休，6號是老將費南德茲穿著，僅剩的2號準備留給下一位傳奇球星，不適合吉特這種欠缺長程火力、守備中上的新秀游擊手。

實話很傷人，那就是吉特太「魯」了，沒資格穿2號球衣。吉特當下很不爽地拒絕，但是普萊歐死纏著他，還「推薦」他改穿19號，吉特沒理他。隔天吉特來到更衣室，發現他置物櫃裡掛著19號球衣，才知道普萊歐是玩真的。但是普萊歐也沒料到，這個年僅21歲的新秀居然敢和他頂著幹，說不換就是不換。

最後這件事是由教頭修瓦特(現金鶯總教練)擺平的，他親自去找洋基老闆談，向他保證吉特是位有潛力的新人，老闆勉強答應了。修總事後坦承他根本對吉特不熟，即使吉特是個水貨也無所謂，反正修瓦特自認無法久留洋基。果然修瓦特季後就被開除，接替他的新帥托瑞(Joe Torre)所穿的正是6號球衣。

隔年普萊歐仍舊陰魂不散，所幸吉特季末拿下了美聯新人王，這件2號球衣的風暴才逐漸遠離。2014年8月，洋基將托瑞的6號球衣退休；今年5月，吉特的2號球衣也正式高懸場中，成為隊史「十大名將」的最後一員。

(中時電子報)