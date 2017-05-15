法國第一夫人 全身LV亮相

法國新任總統馬克宏夫婦手牽手現身就職典禮，身上的打扮也受到時尚界關注。(圖:美聯社)

喜歡名牌的布蘭姬，今天以全身LV的打扮走在愛麗舍宮前的紅地毯。(圖:美聯社)

布麗姬從衣服、高跟鞋到包包，全都是LV品牌。(圖:美聯社)

馬克宏這一身深色西裝出自法國巴黎的男裝品牌Jonas and Cie。(圖:美聯社)

說到法國，很多人會聯想到美食、時尚和購物，而法國總統就職典禮，總統與第一夫人的穿著，自然也就成為全球時尚關注人士談論的焦點，尤其是第一夫人布麗姬一身LV的優雅裝扮。

布麗姬今天在就職典禮上穿著一襲粉藍色套裝(也有人說是薰衣草藍)，手拿淺紫色LV包包，模樣高貴優雅。對時尚很在乎的布蘭姬，今天選擇亮相在全球面前的裝扮，從套裝、高跟鞋到包包，全都是出自法國名牌LV路易威登。

布蘭姬身上的套裝是由LV所屬的法國設計師Nicolas Ghesquiere所設計。布蘭姬選擇了剪裁合身又帶著幾分帥氣的緊身外套、搭配直筒剪裁的緊身裙，不但強調出她個人的特色，也被視為顛覆傳統第一夫人形象的裝扮，為法國政治帶來不一樣的氣息。

今天在法國總統就職典禮上，新任總統馬克宏一襲黑色西裝是出自法國品牌Jonas and Cie之手，該品牌是以巴黎為基地的男裝裁縫品牌。根據馬克宏的團隊透露，這一席就職禮服共花費450歐元，相當於新台幣將近15,000元。

年長馬克宏24歲的法國第一夫人布麗姬，在39歲的馬克宏當選總統後，成為外界備受討論的焦點，不僅僅是她深深抓住馬克宏的心，她的時尚品味更是為人所稱道，認為她的外表完全看不出已逾六旬的實際年齡。

(中時電子報)