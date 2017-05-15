《時來運轉》決勝第7戰 綠衫可望主場揚威

塞爾提克控衛湯瑪斯(右)持球切入。(美聯社資料照)

NBA季後賽東區準決賽，來到極為關鍵的一役，波士頓塞爾提克對決華盛頓巫師隊的第7戰，台北時間16日早上登場，此役獲勝的一方，將取得挑戰衛冕軍克里夫蘭騎士隊、爭搶東區冠軍的資格。綠衫軍將因為是地主隊因而得利勝出嗎？如果依據這一系列的勝負結果推斷，塞爾提克當然贏面較高。

兩軍此一系列的前六場，各自在主場拿下三勝，主場捍衛能力之強可說是各有千秋；季後賽列名東區第一種子的綠衫軍，在最後攤牌之役因獲有主場優勢，普遍被各方看好能拿下最終勝利而晉級。

從塞爾提克在1、2、5戰獲勝的得分數據來看，他們在主場三勝的平均得分是125分，於華府客場吞三敗的場均則只有94分，這兩位數的得分落差，是否會讓綠衫諸將因為重回主場作戰而有所轉變，並因此更添贏球信心？

面對自家籃框投籃，理應更為順手，塞爾提克上下自然是信心滿滿；尤其明星控衛湯瑪斯（Isaiah Thomas）在第二戰攻得本季季後賽迄今個人最高的53分，更能喚起隊友們戮力以赴全力爭勝的企圖心。

巫師隊沃爾(左)在塞爾提克布雷德利防守下切入。(美聯社資料照)

其實，若非沃爾（John Wall)在第6戰終了前3.5秒那記神來一投的逆轉三分彈，塞爾提克早在該役就殺進東區決賽了。沃爾能否在決勝第7戰再次扮演巫師隊「救世主」角色？他在波士頓客場三戰加總攻得81分，在華盛頓主場三戰的總得分則是77分，兩者並沒有明顯落差，證明，沃爾並不會因為客場出賽而減弱攻擊能力！

沃爾之外，巫師後場另一得分主力畢爾（Bradley Beal）在第6戰貢獻全場最高的33分，是他在系列戰中的最佳演出，也一掃先前低迷，塞爾提克必須慎防畢爾呼應沃爾的攻擊效率，方能掌握更大的獲勝契機。

(中時電子報)