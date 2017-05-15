台灣也是故鄉！新住民手作金萱花 歡度母親節
為了讓離鄉背井的新住民有個溫馨的母親節，工藝中心台北當代工藝設計分館與移民署合作，邀請新住民手作金萱花獻給母親，歡慶母親節。
五月是屬於母親的季節，古時候當遊子遠行時，都會種一些萱草，希望母親看它時，能減輕對孩子的思念，忘卻煩憂，故又詩曰：「誰言寸草心、報得三春暉」指的即是萱草，因此，萱草象徵母子間的親情，象徵母親的花朵。
此次DIY活動，由纏花工藝家陳惠美老師，帶領大家用台灣民間特殊的纏花（又稱春仔花）手工藝，透過手作過程，將祝福之意獻給母親。
臺北當代工藝設計分館積極推廣台灣當代工藝，為了提供更完善的服務，今年度印製了越南文及印尼文簡介，並招募8位新住民導覽大使，越南4位、印尼2位，泰國及緬甸各1位，這8位大使已陸續參與培訓，預計7月開始接受導覽預約，期望藉由這幾位大使直接使用母語導覽，更能讓新住民及東南亞旅客認識台灣工藝。
(中時電子報)
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