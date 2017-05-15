民調：川普炒掉柯米 不到1／3美國人認同

根據今天公布的最新民調，僅不到1/3的美國民眾認同美國總統川普下令將調查局FBI局長柯米撤換的決定。

根據一項今天公布、由美國NBC新聞網和華爾街日報所做的民調結果顯示，只有29%的美國民眾表示支持川普將柯米炒掉，表示不認同的則有38%，另外有32%的受訪者則因為沒有充足的資訊而無法回答。

而在這份民調中，回答有看過、讀過或聽過柯米被炒相關新聞的受訪者當中，則有53%的人士表示不同意川普的做法，另外有33%的人則表示支持川普這麼做。

這份民調是在川普撤換柯米之後，於5月11-13日期間，對800位成年人進行。至於川普的施政滿意度方面，並沒有因為撤換FBI局長的事件有太多改變。根據最新民調，有39%的受訪者滿意川普的表現，比上個月同一機構所做的民調僅下滑1個百分點，在民調的誤差範圍內。

在對總統的看法方面，有38%的受訪者表示對總統有正面的看法，但有52%的受訪者稱，對總統抱持負面的看法；而在對總統的信心方面，該民調顯示，有41%的受訪者對川普作為總統有信心，但有57%的人士表示沒有或沒太多的信心。

另外，如果以政黨來細分的話，該民調顯示，有58%的共和黨人認同川普將柯米炒魷魚、有68%的民主黨人則表示不認同，獨立人士則有36%的人表示不認同川普做法。

在川普炒掉柯米備受議論的過程中，最大的一個討論焦點就是外界高度懷疑事件跟FBI調查川普與俄國的關係有關，對此，在這份民調中，有46%的受訪者同意，川普將柯米撤換，會使得FBI調查俄羅斯涉入2016年總統大選案的進度變慢；不過也有38%的受訪者認為，柯米被炒是因為他對希拉蕊電郵門案的調查處理不當。

(中時電子報)