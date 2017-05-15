C羅踢進皇馬生涯第400顆進球

皇家馬德里C羅踢進加盟球隊後的第400球。(美聯社)

皇家馬德里15日以4-1在主場戰勝塞維亞，球星C.羅納多踢進兩球，達成個人重大里程碑，這是C羅皇馬生涯的第400顆與第401顆進球。C羅在皇馬的首顆進球出現在2009年8月，之後他42度上演「帽子戲法」。這次的塞維亞也是他最喜歡的對手，交鋒17場就踢進25球之多。

其實C羅的第400球出現在何時是有一點爭議，他在歐冠4強首回合就達標過一次400球，但許多統計單位都只計算到399球。因為C羅在2011年對戰皇家社會的一次進球認定有歧異，這球踢出後碰在了隊友Pepe身上才鑽進大門，因此大部分的媒體將這顆進球記在Pepe頭上。

(中時電子報)