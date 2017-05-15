泰雅媽媽種「綠保珠蔥」！母親節懷念媽咪好味道

新北市烏來區綠保標章「協記農場」女主人林惠妹種出的鮮甜珠蔥、香菇與馬告（山胡椒）深受喜愛。（新北市農業局提供）

母親節將至，是子女向媽媽表達孝心的時刻，然而有時子欲養而親不待，只能把愛投注在下一代身上，為他們健康著想。新北市烏來區綠保標章「協記農場」女主人林惠妹，因為母親癌症去世，發現到農藥對人體的危害，為了守護孩子的健康，申請綠保標章友善耕作。種出的鮮甜珠蔥、香菇與馬告（山胡椒）深受喜愛，甚至連山羌都是常客，清新滋味歡迎大家購買嚐鮮！

5年前李仁明和林惠妹這對泰雅夫妻在翡翠水庫上游成立協記農場，原本擔任餅店店長的林惠妹，因為母親癌症去世，體會到健康的重要，開始以不使用化學農藥及肥料的方式種菜，像是珠蔥、木耳、馬告（山胡椒）、椴木香菇、原生種山藥、桂竹筍等，守護孩子也守護顧客的健康。其中林惠妹對椴木香菇有特別的感情，小時候跟著母親背著菇包走1個多小時到山上的菇寮，幫忙把椴木挖洞填入菌種，有時候甚至要幫忙搬栽種香菇用的木頭，雖然很辛苦，但是得到母親的一句稱讚就可以開心一整天。而母親自創的拿手菜「香菇拌珠蔥」與「香菇馬告雞湯」，更是林惠妹家中常常出現的菜餚，紀念當年母親的味道。

林惠妹表示，現在兩個女兒一個13歲一個18歲，知道父母在農場耕作很忙碌，平常放學回家都會幫忙煮飯做家事，週末還會來農場幫忙，十分孝順貼心，甚至還上網吸收新知，了解面對不同害蟲，應該如何防治。為了讓孩子們健康的成長，會更加努力栽種友善蔬果，也讓前來購買的顧客品嚐到鮮甜的珠蔥與香菇之餘，更能長保身體健康。

農業局表示，新北市有非常多優質的農特產品，需要的是品牌的建立與通路的創新，珠蔥就是最具代表的農特產之一，今年結合了產地商圈，在平溪、雙溪、貢寮、烏來、深坑與石碇區的餐廳，共同推出美味的珠蔥料理，歡迎大家多到這些產地走走，品嚐當季珠蔥的鮮甜滋味。

(中時電子報)