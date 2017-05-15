NBA》放9天連假 騎士不耐煩了

騎士隊厄文(左)與總教練泰隆盧。(美聯社資料照)

騎士前兩輪橫掃溜馬與暴龍，是NBA首輪改制為7戰4勝制以來，首支連續兩季都在前兩輪橫掃對手的球隊，這也是詹姆斯第11度橫掃對手。另一方面，東區老大塞爾提克與巫師打進第7戰，使騎士足足等了9天。

總教練泰隆盧說：「我們已經迫不及待要上陣，柯佛、詹姆斯都等得很不耐煩了。」這是詹姆斯入隊以來遇過最長的「連假」，不過泰隆盧比較謹慎，他沒有讓球隊打5對5分組賽，而是讓球員休養以減少受傷機率。

若是塞爾提克出線，騎士必須飛往波士頓打頭一場比賽，反之則是在主場迎戰巫師。目前騎士球員只是進行基本訓練，做做瑜珈、玩玩健身器材。控衛厄文說：「雖然這樣閒著也很有趣，但我實在憋得慌，得嘗試些新東西才能保持專注。」

(中時電子報)