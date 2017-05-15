鋒面影響 北、東有午後雷陣雨

今天北部、宜蘭及花蓮高溫約２９到３０度，中南部及臺東約３１到３３度，請大家要適時補充水分。(本報系資料照)

今天（１５日）有鋒面逐漸影響台灣，今、明兩天天氣將變得很不穩定；今天下午開始，北部、東半部地區及中南部山區將有明顯的午後雷陣雨，溫度方面，今天北部、宜蘭及花蓮高溫約２９到３０度，中南部及臺東約３１到３３度，請大家要適時補充水分。

根據中央氣信局資料顯示，今晚到週二（１６日）一整天將是鋒面影響最劇烈的時候，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，請大家出門一定要記得攜帶雨具，低漥地區並慎防淹水的情形。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)