NBA》追回25分 勇士大逆轉勝馬刺

馬刺保羅蓋索(左)阻擋勇士格林進攻。(美聯社)

里歐納德(中)第3節腳踝扭傷退場後，勇士打出18比0攻勢，逆轉戰局。(美聯社)

西區決賽15日開打，面對缺少帕克的馬刺，勇士卻在主場陷入苦戰，一度落後25分之多。第3節中途，馬刺主將里歐納德腳踝受傷退場，勇士趁機打出一波18-0的攻勢，終場前4分鐘扭轉戰局，驚險以113-111獲勝。

勇士柯瑞終場前兩分鐘再度發威，出手不進後自己搶下籃板，最後補進一發三分彈，馬刺打了大半場的好球卻功敗垂成。賽前馬刺總教練帕波維奇開玩笑說要以禱告來阻止勇士進攻，雖然一度成功壓制勇士，但是柯瑞、杜蘭特手感極佳，柯瑞40分包括7顆三分球，杜蘭特34分，施展不開的只有投11中2的湯普生。

勇士總教練科爾病情好轉，此役在休息室督戰，起到穩定軍心的作用。關鍵的時刻出現在第3節，馬刺里歐納德投籃時踩到勇士中鋒帕楚利亞的腳而扭傷，他退場的時候馬刺還領先23分，但是缺乏主將坐鎮的馬刺無力面對勇士的反攻，眼睜睜輸掉比賽。

(中時電子報)