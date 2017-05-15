北韓稱飛彈試射成功 可攜核彈頭
北韓周日(14日)在領導人金正恩視導下，發動第7次飛彈試射，並於今日宣稱此番試射成功，證明北韓已經擁有「戰術規格」的火箭，並且具備攜帶核彈頭的技術能力。
根據《今日俄羅斯》(RT)報導，北韓今日(15日)消息指出，14日成功試射「華城-12」地對地飛彈。報導稱，火箭沿著目標軌道飛行，最高高度達2111.5公里，飛行了787公里後，精準的落入目標地點，北韓最高領導人金正恩在現場指導此次最新型的火箭發射。
據北韓官方媒體《朝鮮中央通訊社》(KCNA)報導，在考量鄰國安全情況下，北韓以最大角度發動飛彈試射，目標在確認最新型的長程戰略彈道導彈，已經具備戰術規格和技術特點，能夠確實搭載威力強大的重型核彈頭。
(中時電子報)
文章來源：N. Korea claims latest missile test ‘successful & proves its capability to carry nuclear warheads’
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