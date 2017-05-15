5月15日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●北韓導彈 給文在寅送禮

儘管美國與南韓近來釋出對話善意，北韓仍於14日，也就是南韓總統文在寅上任第5天，從平安北道龜城一帶朝東北方的日本海海域發射一枚彈道飛彈，再度觸發東亞區域情勢緊張。

●一帶一路建設 陸投資9000億美元

中國大陸國家主席習近平昨日上午出席「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式時宣布，將向負責對「一帶一路」沿線國家提供建設資金的絲路基金，增資1000億元人民幣（約4400億元台幣），還將以各種方式提供超過7000億元人民幣（約3兆8百億元台幣）以上的基金或貸款。

●新南向經貿卡卡 民熱官冷

「 新南向政策推動計畫」至今已滿8個月，呈現民熱官冷情況。民間投資新南向國家熱絡，去年台商參與新南向18國標案得標金額比前年多出80億元、對新南向國家出口連7個月雙位數成長。然而，官方許多政策還未到位，現有政策也多偏向提供補助、媒合，未扮演好帶頭角色。

重點要聞

●又是酒駕 孝子遭醉婦輾命危

真是悲傷母親節！台中一名王姓清潔隊員前天騎車執勤時，慘遭酒醉傅姓婦人開車追撞，並壓在車底拖行五十多公尺，車禍一旁的醫院醫護人員見狀，上前與路人合力抬起車子，將王男送急診室急救，術後尚未脫險。王男事母至孝，卻不幸在母親節前夕遇劫。王母昨到醫院探視兒子時傷心哭喊：「我以後該怎麼辦？」王男岳母則痛斥：「她酒駕造成兩個家庭被粉碎！」傅婦闖禍後一度失足跌落水溝，直說「我撞到誰？」酒測值高達一點一九毫克，被依公共危險等罪嫌送辦，檢方複訊後以十萬元交保候傳。

●年年發病 男大生一睡半個月

童話有睡美人，現有「睡公子」！高雄一名男大生，高二時被診斷罹患「克萊列文症候群」，近三年來年年發病，每次發病一睡約半個月，原溫順的他，發病昏睡期間變得性慾高漲，會當父母面手淫、熊抱護士，且叫不醒。日前他又發病，睡醒已是兩周後，錯過學校期中考，因此就醫開診斷證明，盼以此爭取補考機會。醫師指，此病相當罕見，好發於青少年期，患者甚至一睡可達一個月。

●勒索病毒擴散 台醫院中鏢

名為「想哭（WannaCry）」的勒索病毒已在全球肆虐一百五十國，雖然攻勢一度暫歇，但已出現更不受控制的新品種病毒。台灣已有醫院遇駭，今天開始上班的機關行號尤其容易遇駭，災情恐進一步擴大，全球提高戒備。

重點要聞

●勒索病毒全球恐怖周一 台灣3大體系加強應變

歐洲刑警組織主任韋恩萊特十四日表示，「WannaCry（想哭）」電腦勒索病毒至少波及一百五十國，受害人數達廿萬人。周末假期病毒災情似漸趨緩，但十五日周一上班日恐有更多人受害。

●馬克宏就任：拾回法國自信

卅九歲的馬克宏十四日在總統府艾麗舍宮宣誓就任，成為法國歷來最年輕總統。他在就職演說中承諾重拾法國的自我信心與法國的全球地位，並誓言在他任內，讓歐洲聯盟見到改革與再出發。

●王文淵：兩岸僵持 恐降低台競爭力

台塑集團總裁兼台化董事長王文淵表示，因為蔡政府行政措施失當，勞工與環保等因素干擾產業發展，加上兩岸關係漸行漸遠，未能掌握經濟發展契機，兩岸關係若繼續僵持，恐降低台灣競爭力。這也是總統蔡英文上任以來，王文淵首度對兩岸關係提出憂心。

重點要聞

●國民黨無償佔國產 黨產會將追徵10億

國民黨早期以「轉帳撥用」無償取得國有房產土地，因涉及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」之政黨不當取得財產，行政院黨產會最快本月底就會做出認定並祭出行政處分，向國民黨追徵高達近十億元的價金，此案也將是黨產會成立後首次確定向國民黨追徵價額的案件。

●勒索病毒變種 今上班災情恐擴大

肆虐全球逾百國家的惡意勒索病毒「想哭」（WannaCry），十四日在中國監測出新變種病毒「想哭2.0」；防毒軟體公司「卡巴斯基實驗室」也證實，新病毒為取消「終結開關」（Kill Switch）後的更完美版本，傳播可能更加迅速。而國際調查人員正積極追查此案背後的網路惡棍，據傳可能來自俄羅斯或烏克蘭。

●境管詐欺犯 改名換身分證號 大方出入境

治安大漏洞！因詐欺案被限制出境的男子曾鈺勳，申請更改名字及身分證字號後，以最速件換發護照，利用移民署及戶政部門傳輸資料的空窗期，光明正大搭機出境，一個月後入境返國，直到偵辦詐欺案的檢察官發現曾男竟有入出境紀錄，才東窗事發。

(中時電子報)