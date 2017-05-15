人生謝幕！豬哥亮清晨癌逝 享壽70歲
綜藝天王豬哥亮日前因大腸癌末期，住院已2個多月，病況時好時壞，不過今(15日)早傳出壞消息，他病逝台大醫院，享壽70歲。
台大醫院承認，豬哥亮因癌細胞轉移至腹腔、肺臟、肝臟，併發肝衰竭，今天清晨5點左右去世，遺體會送到板橋殯儀館。他住院期間一度傳出受親情感召，病情有好轉，但4日傳出癌細胞轉移到肝臟，導致肝功能衰退傳出只剩20%，最終仍不敵病魔。
豬哥亮出道前曾是殯葬業師公，在31歲時受邀演出戲劇《廖添丁》，並以劇中丑角「豬哥亮」受到矚目，便順水推舟以豬哥亮當藝名，正式踏入演藝圈。之後他因為張帝的引薦，首次接觸到秀場，在80年代以獨特又深具草根性的主持風格走紅，與張菲、邢峰齊名，又有「南豬、北張、中邢峰」之稱。
當時豬哥亮名號不只打響全台灣，還紅到大陸閩南地區，主要是他慣用台語主持的關係，不少人從小就看著豬哥亮歌廳秀錄影帶長大，都對他把麥克風掛在胸前的招牌動作印象深刻。
堪稱秀場傳奇的豬哥亮，在人氣最顛峰時期，只要他在哪個秀場出現，對手秀場生意就必然慘淡，許多大咖明星也爭相想給他主持。
不過豬哥亮後來也因為沉迷賭博，導致長達10年的跑路生涯，直到2009年才再次復出，而他復出後第一個主持的節目《豬哥會社》更創下破10高收視率，之後演出賀歲片《雞排英雄》、《大尾鱸鰻》系列，都創下破億票房，也讓豬哥亮繼秀場天王後，又被封「破億票房天王」。
(中時電子報)
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