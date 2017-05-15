藍色星期一 勒索病毒恐啓「災難模式」
全球史上最嚴重的WannaCry勒索病毒，從上周五(12日)開始肆虐，沉寂一個周末，恐怕在大家都上班的藍色星期一啟動「災難復甦模式」。
根據CNN報導，WannaCry勒索病毒會鎖住受感染的電腦，然後要求電腦管理員付費以重新取得控制，也就是使用電腦的人必須付出「贖金」給駭客，才能解開電腦，因而得名。
歐盟刑警組織負責人溫賴特（Rob Wainwright）稍早透過英國電視台宣稱，WannaCry勒索病毒造成全球「前所未有」的攻擊，估計有超過150個國家、20萬電腦用戶受害。他表示，周末時大多數的人沒有上班，並未傳出重大災害，但是周一上班後，大家都打開電腦使用，預計有大批電腦可能中招。
報導稱，醫院、大型公司和政府部門可能會是受害最嚴重的單位，資安專家甚至點名包括「台灣」、俄羅斯和烏克蘭，皆為勒索病毒的重度感染區。而目前已經回報遭受駭客攻擊的組織有，英國醫院、中國大學院校和全球大型連鎖公司，像是美國聯邦快遞(Fedex)等。
(中時電子報)
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