聯航出包無極限 駕駛艙密碼竟外洩

美國聯合航空再出包，駕駛艙密碼竟外洩。（圖／美聯社）

美國聯合航空（United Airlines）又出包！上月才因暴力趕客風波被輿論譴責，近日又傳出駕駛艙密碼外洩，聯航發言人出面證實此事，已著手調查密碼遭洩原因。

據《東網》報導，聯航員工13日收到內部公告，指出有部分客機的駕駛艙密碼外洩，公司有多道程序，目前仍可確保駕駛艙的安全。聯航發言人金恩（Maddie King）證實密碼外洩屬實，但並非遭到駭客攻擊，航班未出現異常，公司已展開處理，也已向美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）回報。

聯合航空上月因機位超賣，強行將亞裔醫生拖下機造成受傷，引起眾怒，執行長奧斯卡‧穆尼奧斯（Oscar Munoz）因此丟官並被降職，沒多久又發生有旅客想換座被趕下機事件，商譽已然重挫。如今傳出駕駛艙密碼外洩，聯航要如何挽回顧客信心，無疑是艱鉅考驗。

(中時電子報)