豬哥亮過世 謝金晶憾未見父親最後一面

謝金晶人在印尼工作，無緣見父親最後一面。(圖／本報系資料照)

豬哥亮今(15日)今晨在睡夢中離世，愛女謝金晶11日飛往印尼演出，預計今天返台，無緣見父親最後一面。

謝金晶在豬哥亮罹癌後，都一路相伴，她更陪著父親南北跑宮廟祈福，住院接受化療時，她就和大哥謝順福輪班照顧，11日她飛往印尼演出，臨走前不忘到宮廟為父親祈福，無奈最後沒見到父親最後一面。

據悉，豬哥亮遺體已送到板橋的「龍華會館」，兒女陪伴在旁處理後事。

(中時電子報)