200人在川普球場「快閃」 拼字抗議施政
美西時間5月13日，為數近200人的快閃族現身川普名下高爾夫球場，以人體排出單詞：「RESIST！」（反抗！），相當引人注目。
據美聯社消息，美西時間13日早，一個名為「不可分割的聖佩德羅」（indivisible san pedro）抗議團體出來鬧事。他們跑到位在加州派洛斯福德牧場(Rancho Palos Verdes)的川普國家高爾夫俱樂部，並在果嶺上以人體排字示威。
參加上述活動的退休記者沃倫說，團隊花了15分鐘排出30英尺（約9.1公尺）高的字樣，並合唱美國國歌。活動訴求很簡單，就是要抗議川普當局的施政，並要求總統公開報稅單；另一方面，也希望檢方調查俄國可能介入美國大選的問題。
沃倫表示，川普球場的職員和警衛在一旁觀看示威活動，但是沒有阻止，也無拘捕任何人。
今年3月份，也有另一個團體「匿名者環保活動家組織」(anonymous environmental activist collective)在川普球場抗議，但他們選擇的是在草坪上刻字：「不再有老虎，不再有樹林」(NO MORE TIGERS，NO MORE WOODS）。
(中時電子報)
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