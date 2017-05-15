勒索病毒全球傳災情 台灣排名第4

台灣為勒索軟體嚴重受災區。（圖／翻攝網路）

勒索病毒「WannaCry」利用未更新的Windows漏洞進行傳染，鎖住受害者電腦的資料要求贖金，災情遍及全球。全球至少發生5.7萬起攻擊事件，依災情嚴重程度，受害前三名國家依序為俄羅斯、烏克蘭及印度，台灣排名第四位。

新北市三峽的恩主公醫院昨傳遭受勒索病毒攻擊，一部醫療推車電腦桌面出現一封信，指出電腦檔案已被鎖碼，須在3天內付出300美元（約9千元台幣）比特幣贖金，檔案才會被解鎖。院方人員立即拔除網路，避免感染擴大，並重灌軟體處理，加強微軟的安全更新；另警方受理兩件個人受害者報案。

專家指出，預防勒索病毒要常更新微軟釋出的安全性更新（解決系統漏洞），美國《消費者報告》網站也提供降低病毒中標5招式：1.不要隨意點擊電子郵件中的連結，而是在瀏覽器輸入網址。2.不要打開附件，除非你確認內容安全，也知道內容為何。3.不要訪問可疑的網站，例如盜版下載網、色情網站，這些網站很容易受攻擊。4.不要隨意下載軟體。5.要定期將重要的檔案和資料備份，就算中標，損失也不至於太大。

警方提醒民眾不要按照勒索病毒要求付款，否則就是資助駭客，即便付款也不能保證對方如約解鎖，建議平常做好備份。

(中時電子報)