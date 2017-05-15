MLB》吉特傳奇永存！洋基盛大退休2號球衣

「洋基隊長」吉特譜出的2號傳奇，將永存在洋基人的心中。(美聯社)

洋基的「2號」球衣因吉特(Derek Jeter)變得別具意義，這一天起，這號碼將永遠屬於他！洋基15日與太空人雙重賽前，盛大舉辦這場退休儀式，吉特帶著妻子一同出席，同時過去與吉特並肩作戰的前總教練托瑞(Joe Torre)、松井秀喜等人，也到場與他共享這光榮的瞬間。

(中時電子報)