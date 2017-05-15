為何台灣少燒鵝？　阿年師8字說分明

燒鵝最美味處，就是那水嫩豐腴的細緻鵝肉。（陳志東攝）

台北天成飯店燒鵝，現正優惠中。（天成飯店提供）

北平烤鴨與粵式烤鴨之作法差異。（中國時報資料頁面）

北平烤鴨與粵式烤鴨之製程差異。（中國時報資料頁面）

北平烤鴨，一定皮肉分離。（王英豪攝）

粵式烤鴨，一定帶皮帶肉。（鄧博仁攝）

在香港電影中，黑幫大老要跑路或親人要慰問長久離鄉的遊子，都會帶上一隻燒鵝。燒鵝代表的是香港家鄉滋味，在香港要找到好吃燒鵝或米其林等級燒鵝都不難，但為什麼台灣很少見到燒鵝？烤鴨與燒鵝都頗有知名度的台北天成飯店中餐行政總主廚王書年阿年師用8個字點破關鍵：「因為很貴，而且很難！」

一隻烤鴨，到餐廳或飯店三吃，大約1200到1800元；在路邊三角窗買回家，一整隻幫忙片皮還把鴨架炒辣辣，更只要3、4百元就能一家開心過一晚。但燒鵝呢？以2017年春季為例，因為禽流感等因素導致產量大減，一隻7台斤的鵝，一般路邊攤的鵝肉黑白切小店家，合理售價都要2、3千元。

貴是理由，更大關鍵是難。100公分高的小孩跟200公分高的大人，數據上來看只差一倍，但實際站在面前，才知道那差距嚇死人。同樣道理，養了3個月重2.5公斤的鴨，跟養了6個月重5公斤的鵝，擺在面前，就像小學生遇上NBA選手，那完全是兩回事。要把小鴨鴨烤到肉嫩皮脆，需要一點技術，要把大肥鵝烤到肉質水嫩皮酥脆，需要的不只是技術，還要很多的時間耐心與火候。

還一個關鍵在於鵝油。不像鴨皮鴨肉之間的皮下脂肪容易聚集，容易把鴨皮烤脆烤香；鵝油在法國料理中媲美橄欖油，熔點只在16℃上下，隨時都在滑動，是動物性油脂中最不會對人體造成負擔的油品，也因此要把鵝皮烤得油香脆並不容易，但烤出之後，不只鵝肉細緻水嫩，不像鴨肉易乾柴，而且帶著健康與清甜香氣，也不像鴨肉一冷就難入口，燒鵝涼了之後，一樣細嫩美味。

■為何不叫烤鵝叫燒鵝

為何燒鵝要叫燒鵝，不叫烤鵝？這就要談到北平烤鴨與粵式烤鴨之差異。一般說來，師傅們會將北平烤鴨稱為「烤鴨」，將粵式烤鴨作法稱為「燒鴨」，而燒鵝之所以稱為燒鵝，就是其作法與粵式烤鴨作法一樣。

兩者之作法，有許多不同。簡單的說，就是北平烤鴨不管掛爐或悶爐，都不會醃製，並會灌氣讓鴨子全身鼓起、皮肉分離，吃的時候，主要品嚐鴨皮的脆與甜面醬的滋味；粵式燒鴨通常使用悶爐，且一定要醃製，要烤之前不一定會灌氣，不講求皮肉分離，吃的時候，會一同品嚐鴨皮的脆與鴨肉的滋味。

每年秋冬是最棒的烤鴨季節，此時鴨子開始積蓄脂肪準備度冬，這時的鴨肉最鮮最嫩，口感最肥美。燒鵝基本上差不多，但因鵝本身的油脂健康不易凝結，要品嚐的也非脂肪香脆而是肉質水嫩，因此季節性不像烤鴨那般明顯，只是這些年價格都偏高。

■燒鵝哪裡吃？

台灣鵝肉非常好吃，包含「台南下營顏家寶芝林燻茶鵝專賣店」跟斗六「鵝肉明」的清蒸鵝肉都讓人回味不已，但燒鵝店家確實不多。美食作家米兒表示，較推薦是新北市土城的雲林鵝肉城。另外其他較多人提及，就是台北天成飯店的燒鵝。

台北天成飯店主要使用宜蘭或雲林台西養殖的白羅曼鵝，主要理由在於這些鵝的皮薄肉嫩，可呈現燒鵝更完美的肉質水嫩與甜美。由於燒鵝肥大，要醃入味至少要2天，因此天成飯店燒鵝都需提前3天預訂，每日限量5隻。阿年師說，端上桌後，聰明的，就去搶鵝腿，接下來搶鵝胸，喜歡口味重的就去搶鵝腹，每個部位滋味都不同。

天成飯店燒鵝原價每隻售價3500元+10%，6月底前優惠每隻3000元+10%，不像烤鴨還可以卷餅、炒荳芽或熬鴨湯弄三吃，燒鵝就是剁了吃，簡簡單單只有一吃，但卻回味無窮。

(中時)