溫兆安、尹啟銘對談！海峽兩岸三地民間智庫論壇「大師對話系列一：創業成功的思維」
由旺旺中時媒體集團旗下《旺報》主辦的海峽兩岸三地民間智庫論壇「大師對話系列一：創業成功的思維」，將於今（15）日下午2:30至4:10舉行，活動請到溫兆安（香港）控股集團有限公司主席─溫兆安與前經濟部長尹啟銘對談，共享經驗智慧和前瞻願景，《中時電子報》屆時也會全程網路直播。
《旺報》與溫兆安（香港）控股集團，去（2016）年9月在台北正式啟動「海峽兩岸三地民間智庫論壇」，溫兆安當時宣布，將和兩岸三地智庫領袖聯盟及全國台聯組成戰略聯盟，以中華文化為出發點，一同深化產業發展合作研究，為兩岸和平做出貢獻。
「海峽兩岸三地民間智庫論壇」成功引領兩岸各界人士討論熱潮，因此，《旺報》今日再度邀請溫兆安來台，他將與尹啟銘進行大師對談，希望可以促使兩岸智庫深入交流，成為兩岸三地經濟與文化合作的重要平台。
※溫兆安小檔案：
溫兆安（香港）控股集團有限公司主席；該公司為專注於文化產業數字產業及智庫產業的大型國際控股集團，旗下共有三大產業，分別是數字星球研究院、海峽兩岸民間智庫論壇、和數字時代知識顧問研究院。
(中時電子報)
關鍵字：溫兆安、尹啟銘、海峽兩岸三地民間智庫論壇
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