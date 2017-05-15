有影》對手「出腳」？里歐納德腳扭退場

里歐納德(左)第3節腳踝扭傷退場後，勇士打出18比0攻勢，逆轉戰局。(美聯社)

NBA西區冠軍賽首戰，勇士克服最多25分的落後，在馬刺主將里歐納德(Kawhi Leonard)第3節因傷退場後，發動18比0的攻勢，驚險以113比111勝出。賽後有聲音質疑，當時是因勇士中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)疑似「出腳」的動作，讓里歐納德腳扭退場。

里歐納德在第3節還剩7分55秒時，傷到了左腳踝，當時他在左側底角跳投，從影片中看來，防守的帕楚利亞向前兩小步，里歐納德落地時，左腳踩到帕楚里亞的腳上，造成扭傷。

「我不認為這是一個很髒的動作，他大概當時想要防守我的投籃吧。」談到帕楚利亞引起爭議的動作時，里歐納德如此回應。里歐納德完成罰球後，退場治療。他今天出賽24分鐘，13投7中，11罰全中，拿下26分8籃板3助攻。在馬刺對火箭系列賽，里歐納德就傷了左腳踝。

「那說法很蠢。」帕楚利亞說：「我只是做應該做的，全力防守那次投籃。我討厭任何人受傷倒下去。我也是一名運動員，所以我知道那種感覺。」里歐納德左腳將做核磁共振(MRI)檢查，確定傷情的嚴重程度。里歐納德表示受傷部位很痛，但他相信不會缺席第2戰。

(中時電子報)