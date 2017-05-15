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走得平和安詳 豬哥亮家屬悲痛發聲明：他真的累了

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／綜合報導
豬哥亮
豬哥亮家屬發聲明證實他走得平和、安詳。(圖／本報系資料照)

豬哥亮今(15日)晨病逝台大醫院，家屬約8點半發聲明，透露他走得平和、安詳，謝謝外界不斷給他支持和鼓勵，「他真的累了，所以離開人生的這個舞台」，希望大家能給他祝福，並永遠記著這位秀場天王。

人生謝幕！豬哥亮清晨癌逝 享壽70歲

家屬聲明全文：

各位喜愛豬哥亮的朋友們

很謝謝你們從他復出以來都給他很大的支持和肯定

讓他對他的任何一次的表演都競競業業 要給每個朋友帶來歡笑

雖然很不捨也很難過 但這次還是要跟大家說

大家喜愛的豬大哥

已經在今天早上凌晨5點多於台大醫院 離開我們了

他走的平和 很安詳

困擾他的病痛 再也不會讓他感到難受

這段生病的其間

我們真的很謝謝各界的朋友給他不斷的支持 和鼓勵

但他真的累了 所以離開人生的這個舞台

也希望 喜愛他的朋友們 能給他深深的祝福

祝福他在天上仍然散播著歡笑

也希望大家心裡記著這位秀場天王 你們口中的...豬大哥

謝謝各位

(中時電子報)

關鍵字：豬哥亮
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