獎勵合法打擊非法 桃園市實施旅館自主管理
桃園市政府5月15日正式實施「旅宿業分級檢查制度」，也就是推動旅館業自主管理，觀光旅遊局長楊勝評說：「用意就在獎勵合法、打擊非法。」主要對象就是非法日租套房。
桃園市將是第2家實施自主管理的縣市，為讓桃園市合法旅館解「自主管理」制度的實施內容，市府觀光旅遊局已舉辦旅館業自主管理說明會」，邀請全市204家合法旅館與會。
楊勝評表示，觀旅局目前檢查市內旅館業主要採聯合稽查，但面對有效管理的稽查目標及人力限制，規劃研擬建置分級檢查制度。
他強調，藉由合法旅館業者自主管理，可減少業者須臨時配合不定期稽查的負擔、專注經營，也讓政府有更充裕的人力稽查違規情形嚴重的業者，提升桃園市旅宿品質。
市府觀旅局指出，旅館業自主管理的參加對象為成立3年以上、且近3年內無違規紀錄的合法旅館業，符合資格可自由參加，有意參加可在每年5月15日前填報自主管理紀錄表。
觀旅局強調，原則上不會聯合稽查當年度參加自主管理的旅館業者，以3年內聯合稽查1次為原則。
楊勝評說：「配合政府稽查一點也不麻煩。」旅館只要平時依法辦理聯合稽查要檢查的各項安全工作，同時將文件整理成專卷、定期更新資料。
(工商)
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