捷克高官訪台 揭台捷科技日活動

外交部表示，捷克助理副總理馬克思（Arnošt Marks）15日至20日來台訪問。訪團此行旨在出席「第五屆台捷（捷克）科技日」活動，16日與我方共同主持科技日開幕儀式。

外交部強調，此行將促進雙方在綠能、生物醫學及科技政策管理的交流，並爲雙方在創新科技研發領域的實質合作開啟新頁。

外交部說，訪團另將出席在工業技術研究院舉辦的「台捷產學研交流研討會」及捷克科學院在國家圖書館舉辦的「科技照片展」開幕儀式，並接受外交部長李大維及科技部長陳良基款宴。

此外，訪團亦將拜會中央研究院院長廖俊智、文化部長鄭麗君、臺南市副市長吳宗榮及國立成功大學校長蘇慧貞，並參訪我重要文經建設。

外交部指出，除團長馬克思助理副總理外，訪團成員包括捷克總理府創新研發委員會首席副主席德弗札克（Petr Dvořák）、國家科學院熱動力研究所所長普列謝克（Jiří Plešek）及副所長霍馬特（Miroslav Chomát）、科技署主席歐契科（Petr Očko）、生物醫學中心主任馬塔謝克（Pavel Martásek）、馬薩里克大學醫學院副院長翰柏（Aleš Hampl）等重量級學者專家。

「第五屆台捷科技日」活動係由我科技部、外交部、經濟部與捷克總理府共同舉辦，並由我中央研究院、工業技術研究院、國立清華大學及國立成功大學協辦。

捷克為我在中東歐地區重要科研合作夥伴，兩國除持續輪流主辦「台捷科技日」活動外，我科技部與捷克國家科學院於上（105）年6月在捷克簽署《台灣科技部與捷克科學院科學合作協定》，以促進資訊分享、知識轉移及共同研究，並為協力爭取歐盟科研相關計畫建立合作平台。

(旺報)