馬雲：不讀大學就出來創業 有天要後悔！

馬雲15日出席「一帶一路」論壇，在主題會議上發言。(圖/新華社)

大陸北京昨(15日)舉辦「一帶一路」論壇，著名的阿里巴巴集團創辦人馬雲也出席響應盛會。他藉此機會受媒體採訪，勸年輕人不要沒完成學業就出來創業，因為這樣的犧牲很大，未來會有遺憾。

陸媒《人民日報》15日以網路直播對馬雲的專訪，談到關於年輕人的就業與創業問題。對於阿里巴巴是否不招應屆畢業生的傳聞，馬雲說：「的確做了改變，集團招聘的應屆員工現在設在10%以下。」

他表示：「如果像阿里巴巴、騰訊、百度這些企業大家都到北大、清華去招優秀畢業生，那麼中小企業，或者其他企業的人才就被我們挖空；阿里巴巴不要跟中小企業搶人才，大學應屆畢業生讓他們去走走，讓他們去吃點苦頭，之後再來招聘，這就是我們的出發點。」

在談到大學生創業議題時，馬雲說：「有人講比爾蓋茲大學沒讀完，還有楊致遠，但全世界也就一個比爾蓋茲和楊致遠。我認為這種概率不能去學，大學不讀出來創業，總有一天是要後悔的，是要付出代價的！」

馬雲強調：「儘管大學裡的東西未必對你有用，或者你學的東西跟你的成功好像沒有什麼關係，但是大學體系學習對你是有幫助的。我見過很多成功者，所有成功者都是學習能力很強，所有成功者都是樂觀的，所有的成功者都不抱怨別人。」

(中時電子報)