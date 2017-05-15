防勒索病毒攻擊 上工前靠這些步驟自保
勒索病毒WannaCry這幾天迅速在全球肆虐，台灣更被列為重災區，今（15）天是週一上班上學日，知名資安軟體廠商趨勢科技提供幾個自保步驟，以免讓憂鬱星期一更憂鬱。
此次勒索病毒是經由Windows作業系統的445連接埠感染電腦，據《中央社》報導，趨勢科技提供一般用戶的自保步驟如下：
1. 在「控制台」點選「Windows防火牆」，再選擇左方的「進階設定」。
2. 在「輸入規則」點擊右鍵選擇「新增規則（N）…」。
3. 選擇建立「連接埠（O）」的規則，輸入「445」以關閉（445三個數字須是半型）。
4. 選擇「封鎖連線」，所有網路環境都建議套用規則。
5. 規則命名可隨意輸入，建議可與本事件相關以便自我提醒，例如：TrendMicro_WCRY_445_Block。
此外，為確保電腦資料的安全、不受勒索病毒攻擊，也可執行下列步驟：
1. 重要資料立刻備份（可備份在隨身碟、外接硬碟或雲端）。
2. 關閉Windows作業系統的445連接埠和網路共用資料夾。
3. 勿打開來路不明的連結（網站、檔案）。
4. 開啟Windows Update，讓電腦作業系統能隨時更新。針對此次漏洞修補，微軟EternalBlue安全性修補程式的安裝可於此下載：（https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/security/MS17-010），若是Windows XP、Windows 8等系統的使用者，請下載安裝修補程式：（http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598）。
5. 假如電腦仍不幸中毒，切勿繳付贖金。
由於勒索病毒已傳出變種消息，用戶應定期備份重要資料，進行系統更新之外，也可安裝防毒軟體以自保。
(中時電子報)
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