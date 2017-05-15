灑水 撒假鈔 立院審「前瞻」再度混戰

立法院經濟等聯席委員會今天繼續審查《前瞻基礎建設特別條例》，民進黨團總召柯建銘放話說今天就要通過初審，國民黨仍不肯輕易放行，一早就祭出各式各樣的道具，先撒紙鈔痛批蔡英文總統撒錢、然後拿出一瓶29塊錢的氣泡水往民進黨立委狂灑，國民黨團總召廖國棟在衝撞完後，在外圍又繼續拿水潑濕紙，揉成球後往民進黨立委丟。

民進黨立委一大早就佔領主席台，會議時間即將開始時，廖國棟率領國民黨立委衝撞主席台，一邊撒假鈔一邊進場，諷刺前瞻計畫是「撒錢」前瞻，藍委張麗善帶著蔡英文面具，其他藍委則是製作了「錢磚」往主席台砸，藍委還抬了一隻「吃錢河馬」放置在主席台前。

藍委一進場就立刻與綠委起衝突，兩邊撞成一團，廖國棟與藍委陳雪生、蔣萬安、顏寬恒、費鴻泰、賴士葆、孔文吉等人帶頭衝撞，綠委邱志偉、邱泰源、鄭運鵬、洪宗熠、姚文智、王定宇等人築起人牆，兩邊互推。

過程中綠委陳瑩不滿藍委不停在外圍灑水，跑出去搶廖國棟的水，多次抓著廖國棟要把廖手中的東西打掉。

稍後，國民黨提散會動議，邱議瑩在確認議事錄後點名表決，在綠委人數優勢下不通過。

邱議瑩並讓登記的時代力量立委徐永明發言。徐永明表示，希望藍委不要再杯葛，登記程序發言，讓部長能夠發言。

國民黨堅持退回「前瞻基礎建設特別條例」，並要求換主席邱議瑩；民進黨則表示剩下5條條文要逐條審查。目前仍在逐條審查中。

立法院經濟、財政、內政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今聯席初審行政院版與中國國民黨籍立法委員曾銘宗版前瞻基礎建設特別條例草案。

(工商)